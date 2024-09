Primeiro Encontro Filarmónico Internacional encheu as ruas de Minde

O Primeiro Encontro Filarmónico Internacional, promovido pela Sociedade Mindense, encheu as ruas da vila de animação, música e convívio. Além da banda anfitriã, estiveram presentes a Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas, de Sevilha, Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba e a Banda Recreativa Portomosense (Porto de Mós). O evento contou com mais de um milhar de pessoas a assistir, entre o Largo do Coreto, o desfile pelas ruas de Minde e o concerto das quatro bandas na Praça 14 de Agosto.

O presidente da associação, Emídio Fonseca, faz um balanço muito positivo do evento, que considera fundamental e de grande importância para a consolidação do bom momento que a banda tem atravessado. “Sinto-me de coração cheio e com um sentimento de gratidão a todos os que estiveram presentes e às bandas convidadas. A população demonstrou o seu agrado e estamos muito satisfeitos. Temos condições para pensar repetir dentro de alguns anos” afirma. Os objectivos do encontro foram promover a interação e o intercambio de dinâmicas e interpretações musicais, entre músicos e maestros, promovendo momentos de convívio entre bandas, abrindo caminhos de cooperação associativa.

Notícia desenvolvida na edição em papel de O MIRANTE.