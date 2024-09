Punk, metal e convívio no Vialonga Fest

Seis bandas subiram a palco na Granja para a 7ª edição do Vialonga Fest. Centenas de pessoas divertiram-se ao som do punk e metal nacional e conviveram pela noite dentro. Organização diz que o festival já merece ser reconhecido no concelho de Vila Franca de Xira.

Centenas de pessoas de várias zonas do país concentraram-se na Granja para a 7ª Edição do Vialonga Fest. Subiram ao palco dia 14 de Setembro as bandas Maloio, 605 Forte, Speedemon, Cuspo, Mordaça e Revolution Within a representar o Punk rock, street punk, Hardcore Crossover e Speed/Thrash Metal nacional.

A tarde era para começar ao som dos Porta-Voz mas a banda teve um contratempo e cancelou o concerto durante a semana. Um desafio para o DJ Vasco Rodrigues que durante uma hora presenteou o público com um set escolhido para o evento. Desde a primeira edição que colabora com o Vialonga Fest, primeiro como fotógrafo e desde o ano passado como animador e sublinha que o evento é único porque tirando o Massacre Metal Fest não existe mais nada, dentro do género, no concelho de Vila Franca de Xira.

Um das novidades na edição deste ano foi a dimensão do palco, maior, para dar mais conforto às bandas. Tendo em conta as dimensões do festival fazia sentido haver no recinto casas-de-banho portáteis já que são poucas as existentes na Sociedade Recreativa da Granja para o número de pessoas presente. “A ideia é melhorar de ano para ano. Enquanto organizador os apoios são sempre poucos mas não era possível ser um evento gratuito se não fosse a Junta de Freguesia de Vialonga, da colectividade e do público, que tem aderido muito bem ao longo dos anos”, diz Marcos Rebocho, mentor do Vialonga Fest.

