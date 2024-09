Tributo à música de Stevie Wonder em Santarém

O Convento de São Francisco, em Santarém, vai receber na noite de sexta-feira, 20 de Setembro, pelas 21h30, um concerto de tributo a Stevie Wonder. O cantor e compositor norte-americano vai ser homenageado por um colectivo de músicos escalabitanos, coordenado por João Madeira. Em anos anteriores, sempre no âmbito do Verão in.Str, o mesmo grupo de músicos realizou tributos a artistas tão diversos como David Bowie, The Beatles ou Pink Floyd.