Ceyceira Medieval está de volta a Asseiceira em Tomar

A aldeia de Asseiceira, em Tomar, vai voltar a recuar no tempo, nos dias 21 e 22 de Setembro, para a realização de mais uma edição da Ceyceira Medieval. A 8ª edição da feira conta com um programa recheado de grandes momentos, com cortejos, recriações históricas e animação de rua. A entrada é livre, existindo serviço de tasca e tabernas no local.

No sábado, dia 21, haverá uma arruada pelas ruas do burgo, que vai marcar a abertura da feira, depois, e durante a tarde, vai decorrer o cortejo solene com as entidades convidadas e recriações de momentos históricos e animação de rua. À noite realiza-se o cortejo medieval. No domingo, dia 22, de manhã vai haver missa na Igreja Matriz, à tarde recriações de momentos históricos e animação de rua, e mais um cortejo medieval. A feira encerra, já de noite, com o cortejo e cerimónia de encerramento.

A organização do evento está a cargo do Rancho Folclórico “As Lavadeiras” de Asseiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira, contando com os apoios do Município de Tomar e da Junta de Freguesia de Asseiceira.