Pés Andantes preparam 3º Trail/Caminhada em Ourém

A Quinta do Montalto, em Ourém, vai ser o palco do 3º Trail/Caminhada, iniciativa organizada pela associação Pés Andantes. O evento vai decorrer no dia 29 de Setembro, domingo, e as inscrições estão abertas com vagas limitadas. A iniciativa conta com três percursos para todas as idades e níveis de preparação física. Para quem participar neste evento, estão ainda garantidos almoço, reforço, seguro e dorsal personalizado.

A associação Pés Andantes, da vila de Olival, informa que o trail terá 15 km e é destinado a amantes de desafios e adrenalina. A caminhada vai ter 9 km, sendo ideal para quem prefere um ritmo mais tranquilo, enquanto que a mini caminhada de 800 metros é pensada especialmente para os mais pequenos. A associação promete um dia repleto de desporto, natureza e muita animação.