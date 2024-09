cali boreaz, poeta scalabitana a viver no Brasil em tertúlia dia 27 de Setembro

Tertúlia à mesa com cali boreaz, dia 27 setembro, 20h, no Quinzena Santarém Hotel.

calí boreaz, de nome próprio Carolina Floare Boreaz, poeta, performer, atriz, dramaturga, tradutora literária de romeno e editora, vai estar no dia 27 de Setembro em Santarém numa tertulia à mesa no restaurante Quinzena no Santarém Hotel. A organização é do Círculo Cultural Scalabitano.

cali boreaz formou-se em Direito, Dança Clássica e Dança Flamenca em Lisboa; em Literatura e Tradução literária em Bucareste; em Teatro e Artes Cénicas no Rio de Janeiro.

É autora de três livros publicados no Brasil e em Portugal: a tela finalmente escura [Kafka Edições, 2023], tesserato [Guerra e Paz, 2024; Caos & Letras, 2020] e outono azul a sul [Editora Urutau, 2018], colaborando ainda, com sua poesia e contos, em antologias, revistas de língua portuguesa e espanhola e exposições em Portugal e na Índia. Também em Portugal e no Brasil, publicou traduções de dois romances romenos, de Norman Manea e Mihai Zamfir.

Fundou, no Rio de Janeiro, o sarau poesia que nos sustenta, já apresentado em diversos festivais brasileiros e portugueses desde 2019. Apresentou o programa online de poesia ainda somos muito novos para escrever estes poemas para o Midrash Centro Cultural, no Rio de Janeiro, em 2020. Criou o podcast epistolar-poético às vezes a resposta não deveria ser imediata.

Investiga os contornos filosóficos do humano na civilização, escavando temas como o exílio, a cidade-ficção, os tempos-espaços e a própria arte. Exercita a fusão de géneros, linguagens e fronteiras em livros, espetáculos autorais, performances, jam sessions e filmepoemas.

Inscrições através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrZ9woOBJK72YPt5uSwO3_UqepgLL6y_OJQq2_9O0oR_6hSg/viewform?pli=1

SITE: caliboreaz.com