Constância assinala 100 anos de Alexandre O’Neill com exibição de filme

Para dar continuidade às comemorações do 100º aniversário de Alexandre O’Neill, o município de Constância, no dia 27 de Setembro, vai realizar a actividade “À conversa com João Botelho” seguida da exibição do filme “Um Filme em Forma de Assim”, em homenagem ao poeta. A iniciativa decorre no Cineteatro Municipal de Constância, a partir das 21h00, com entrada livre.

“À conversa com João Botelho” pretende homenagear o poeta e que dá nome à Biblioteca Municipal de Constância, Alexandre O`Neill, através da projecção do filme baseado na sua vida e obra. As comemorações do centenário do poeta terminam a 19 de Dezembro, data que Alexandre O’Neill completaria 100 anos.