Faleceu esta quarta-feira, 18 de Setembro, o poeta José-Alberto Marques. Natural de Torres Novas, vivia há muitos anos em Abrantes onde foi professor efectivo de Português na Es­cola D. Miguel de Almeida.

José-Alberto Marques esteve ligado ao movimento da poesia experimental por­tu­guesa desde as suas pri­meiras manifestações no final de dé­cada de 50. O MIRANTE publicou em 1997 um dos seus melhores livros de poesia com o título: “Eu Disse que Baudelaire Andava a Pé”, integrado na colecção Alma Nova. Em 1996 recebeu a medalha da cidade de Abrantes.