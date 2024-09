Rancho da Várzea Fresca celebra uma década

O 10º aniversário e Festival de Folclore do Rancho Danças e Cantares da Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, realiza-se sábado, 21 de Setembro. O festival, com serviço de bar, começa às 21h00 e tem como ranchos convidados o Rancho Típico Avieiros de Vila Franca de Xira, Rancho Danças e Cantares do Forninho, de Palmela, e o Rancho Folclórico do Passil, de Alcochete.