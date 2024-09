A vice-presidente da Câmara, Filipa Fernandes, revelou que a cidade esteve como “há muita não se via, com milhares de pessoas a circular nas ruas”.

Milhares de pessoas em Tomar no festival ‘Art In Rua’

Tomar foi palco de mais um “Art In Rua’. O Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar decorreu entre os dias 13 a 15 de Setembro, contando com uma grande afluência de público. A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, fez o balanço da edição deste ano na reunião de câmara que se realizou na segunda-feira, 16 de Setembro.

A vereadora, com o pelouro da Cultura, referiu que o ‘Art In Rua’ trouxe milhares de pessoas a Tomar, tendo sido um “enorme sucesso”. A autarca foi mais longe, afirmando que “há quem diga que não se via a cidade assim desde a Festa dos Tabuleiros; a cidade esteve como há muito não se via com milhares de pessoas na rua a circular”. Por fim, Filipa Fernandes disse que o festival comprovou que a cidade está viva e que os tomarenses mostraram a grande adesão e o grande reconhecimento que têm pelo evento.