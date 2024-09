Festa Cantapode com música ao vivo em Porto de Muge

O Lusitano Futebol Clube Portomugense, de Porto de Muge, concelho do Cartaxo, preparou para sábado, 21 de Setembro, um dia recheado de actividades no Campo do Esfola Vacas, com o apoio da junta de freguesia. O bar e a exposição do artesão Fernando Cardoso podem ser visitados a partir das 10h00.

Segue-se o início do torneio de chinquilho, abertura das tasquinhas e torneio de matraquilhos depois de almoço. O rancho folclórico Ceifeiras de Porto de Muge actua às 15h00. À noite actua João Mendes e os DJs Ruka e Big F. A animação está ainda garantida com insufláveis, touro mecânico e fogo de artifício.