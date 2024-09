Samora Correia acolhe Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Venda de livros, sessões de conto, animação infantil, ilustração para famílias, momentos musicais e encontros com autores locais é a proposta da Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (FACIL), que decorre de 20 a 22 de Setembro, no Palácio do Infantado, em Samora Correia.

As Bibliotecas Municipais de Benavente recebem este ano a 4ª edição do evento. O público juvenil, numa articulação com as escolas, ocupa grande parte da programação da FACIL, como explica a responsável pelas Bibliotecas Municipais, Sandra Ferreira.

A FACIL pretende congregar, num único espaço, os livros editados pelos autores dos 11 municípios associados da CIMLT, dando assim oportunidade aos visitantes de conhecerem e adquirirem as obras, e também contactarem com os próprios autores”, refere fonte da CIMLT.

Este ano, um dos destaques focou-se no “Lendário”, uma maratona de lendas para celebrar a tradição oral do território.