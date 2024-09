Feira de São Miguel regressa a Coruche com três dias de festa

A tradicional Feira de São Miguel, um dos eventos mais esperados do calendário de Coruche, está de regresso entre os dias 27 e 29 de Setembro.

A feira, que preserva as tradições centenárias do concelho, decorrerá no Parque de Mercados e Feiras, onde música, animação e cultura se conjugam num programa de actividades dirigidas a públicos de todas as idades.

O cartaz musical deste ano conta com as actuações de Zé Pedro Sousa (dia 27), Saúl (28) e do duo Ritmo da Noite II (28), prometendo duas noites de animação. No último dia do evento, a Praça de Toiros de Coruche será palco de uma grandiosa corrida de toiros, com um cartel de prestígio.

No domingo, 29 de Setembro, a Feira de São Miguel culmina com uma corrida de toiros às 17:00, na Praça de Toiros de Coruche. O cartel inclui os cavaleiros Manuel Telles Bastos, Francisco Palha e António Ribeiro Telles filho, com toiros das ganadarias António Silva e Canas Vigouroux. As pegas estão a cargo dos grupos de forcados Amadores de Vila Franca de Xira e Amadores de Coruche.

A Feira de São Miguel, cuja origem remonta a 1689, quando foi autorizada por D. Pedro II, continua a honrar as suas raízes e preserva o espírito de uma feira rural que celebrava as colheitas e as transacções de bens.