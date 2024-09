Feira de Outubro regressa a VFX

Cerca de cem artesãos, provenientes de praticamente todos os distritos do país, vão estar nos stands no 43° Salão de Artesanato, em Vila Franca de Xira. Em simultâneo, como manda a tradição anual, realiza-se a Feira de Outubro, com divertimentos para as crianças.

A programação da Feira de Outubro e do Salão de Artesanato foi apresentada esta tarde nos Paços do Concelho em Vila Franca de Xira.

O município apostou no reforço da segurança e por isso, vai estar uma equipa médica em permanência durante as largadas de toiros. Pela primeira vez, uma equipa de enfermagem vai estar todos os dias no Salão de Artesanato.

*Notícia para conferir na íntegra na edição impressa de O MIRANTE