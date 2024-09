Oficina de Manuel Bernardes em Vila Chã distinguida com prémio “Mobilidade em bicicleta”

A Oficina do Manuel Bernardes, com mais de sete décadas de actividade ininterrupta em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, foi distinguida com o prémio nacional "Mobilidade em bicicleta". Criado em 2006 pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, o prémio reconhece as entidades ou pessoas individuais que promovem o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável em Portugal. Na entrega de prémios, em Lisboa, estiveram o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, e o neto de Manuel Bernardes, João Martins.

Manuel Bernardes, 93 anos, contava a O MIRANTE em Julho do ano passado que pediu ao pai para aprender o ofício aos 14 anos com o mestre José Marquez, falecido pentacampeão de ciclismo em Portugal, natural de Vila Chã de Ourique, terra onde decidiu abrir a sua oficina no pós-carreira. A infância de Manuel Bernardes foi semelhante à de muitos outros; fez a escola até à antiga quarta classe e foi trabalhar para o campo. A 1 de Janeiro de 1953, acabado de sair da tropa, estabeleceu-se em Vila Chã de Ourique e passou a ser uma figura conhecida pela paixão e dedicação às bicicletas. Até aos dias de hoje Manuel Bernardes nunca fechou para férias, nem mesmo quando tinha um emprego paralelo: “nas férias dizia à minha mulher para ir com as nossas filhas à praia. Eu ficava a trabalhar. São os sacrifícios que temos de fazer para sustentar uma família”, afirma.