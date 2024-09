27 anos de camaradagem no Moto Clube de Rio Maior

O Moto Clube de Rio Maior está a comemorar 27 anos de estrada, mas acima de tudo de convívio e camaradagem. Distinguido em 2023 na Gala do Desporto de Rio Maior com o prémio de maior evento desportivo na cidade, o clube é quem organiza anualmente a prova do Troféu Yamaha em Rio Maior, que junta entre quatro e cinco mil pessoas na “Pista do Areeiro”. A associação tem levado motards de todo o país a conhecer as Marinhas do Sal, onde tem a sua sede.

Carlos Carvalho, 46 anos, que tem quase uma dezena de motas e uma empresa de táxis em Rio Maior, assumiu o cargo de presidente do Moto Clube de Rio Maior no ano passado e estará em funções até 2025, depois de já ter tido outros cargos na direcção. Tem o filho de 27 anos na direcção e também o pai, de quem herdou o amor às motas. A associação tem sócios de 77 anos que andam de mota e o membro mais novo tem quatro anos. O primeiro presidente foi Manuel Seabra, que é um grande sócio activo, conta Carlos Carvalho. Uma vez por mês realizam passeios de norte a sul do país e este ano foram a Marrocos, Sesimbra, Marvão, Arouca e têm agendada a Rota dos Templários e uma visita a Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. São 384 sócios, dos quais cerca de 280 pagantes, e nos passeios participam habitualmente duas a três dezenas de apaixonados pelas duas rodas

Há 10 anos conseguiram criar a filial numa antiga escola primária onde realizam grande parte dos eventos, cujos lucros são para investir nas instalações ou receber os grupos motards, afirma o presidente, cozinheiro nos eventos, acrescentando que desde a pandemia “nunca mais foi a mesma coisa, pois havia mais gente disponível para trabalhar”. As comemorações dos 27 anos do Moto Clube de Rio Maior têm lugar na sua filial na Rua da Escola, localidade do Pé da Serra, sábado, 21 de Setembro. As actividades iniciam ao almoço com comida confeccionada pelos motards e muita animação. O jantar é seguido do corte do bolo de aniversário e às 22h00 realiza-se o tradicional passeio nocturno com iluminação de tochas, em que são esperadas cerca de três centenas de motas.

Quase presos em Marraquexe

Carlos Carvalho revela uma história caricata, mas em que ficaram aflitos, em Marraquexe, na viagem que realizaram de 25 de Abril a 5 de Maio a Marrocos, percorrendo cerca de 4 mil quilómetros. Por causa do estampado de umas t-shirts em que não incluíram o Sara Ocidental no mapa de Marrocos, foram esperados por uma dúzia de polícias à chegada ao hotel, concluindo-se que andaram a ser vigiados. “Já tinham as fotocópias dos passaportes na mão”, referem. O grupo recolheu à delegacia e foi libertado passados 15 minutos. Carlos Carvalho mostrou um vídeo da autora das t-shirts, produzidas em Portugal, e os agentes perceberam que não tinham más intenções.



Uma mulher ao volante

Cristina Alves, 48 anos, é uma das mulheres motard no Moto Clube de Rio Maior. Em criança pediu uma mota aos pais e tanto pediu que, embora a mãe não tivesse achado “muita piada”, foi-lhe oferecida. Conta que era para ser uma DT50, mas como não chegava com os pés ao chão acabou por ser uma acelera. Há mais de 20 anos que anda à pendura com o marido nos passeios, para ser menos dispendioso, e há 10 anos tirou a carta de mota.

A acelera serviu para ir para o trabalho quando trabalhava numa empresa de travões em Abrantes, de onde é natural, mas agora já se habituou às motas de alta cilindrada e não quer outra coisa. O filho mais velho de 18 anos só pensa em motas e tem uma 790. Foi criado a andar de carro e em cima da mota no meio dos pais, nos passeios de Verão à noite e desde os seis anos que acompanha o pai nos passeios. Cristina Alves já viajou para Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Andorra, duas vezes para Marrocos e a sensação, diz, é de “liberdade”.