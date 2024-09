Fatias de Cá estreiam filme em Vila Franca de Xira

Está agendado para 18 de Outubro, às 21h21, no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, a estreia do filme "Os Relvas", uma adaptação do romance Barranco de Cegos de Alves Redol. Com entrada livre, mediante reserva prévia, o evento promete atrair amantes da literatura e do cinema, numa produção que revisita a obra clássica do escritor ribatejano. A narrativa do filme centra-se na família Relvas, senhores de vastas propriedades agrícolas no Ribatejo, que se veem envolvidos em intrigas familiares, romances proibidos e conspirações contra a indústria. A história culmina no regicídio e na implantação da República Portuguesa, transportando o público para os inícios do século XX. É uma produção da companhia de teatro Fatias de Cá, fundada em Tomar em 1979.