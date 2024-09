O Grupo de Teatro de Jornalistas do Norte vai apresentar na noite de 28 de Setembro, a peça ‘A Noite’, de José Saramago, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O espectáculo tem início marcado para as 21h30.

Segundo informação do município escalabitano, a peça nasceu no Teatro Municipal de Matosinhos, onde Constantino Nery desafiou uma dúzia de jornalistas profissionais a montar ‘A Noite’, uma peça do escritor José Saramago que decorre na redacção de um jornal, na madrugada do 25 de Abril, quando os jornalistas são confrontados com o rumor da revolução. Inicialmente, seria uma oportunidade de reflectir sobre o futuro do jornalismo, porém, nos ensaios surgiu um novo rumor: o de que o próprio jornalismo teria morrido. É a tentativa de confirmar (ou desmentir) esse rumor que as pessoas vão ver nesta peça ‘A Noite’.