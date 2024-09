Casa do Brasil recebe encontro sobre o Gótico em Santarém

O auditório da Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, vai receber no sábado, 28 de Setembro, o encontro ‘Santarém, a capital do gótico português?’

O auditório da Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, vai receber no sábado, 28 de Setembro, o encontro ‘Santarém, a capital do gótico português?’, entre as 09h00 e as 18h00. A iniciativa, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, decorre na data em que se assinala o centenário da edição do livro ‘Três Túmulos’, da autoria de Vergílio Correia, sendo organizado pelo Fórum Ribatejo, com apoio da Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo.

A oranização refere que foram convidados alguns dos melhores especialistas nos estudos da Santarém medieval para analisarem o tema ao longo de um dia de trabalho cujos resultados serão, posteriormente, publicados em actas. As conferências têm, lugar durante o período da manhã. A tarde conta com uma visita guiada a alguns dos monumentos da cidade, como a Igreja de São João de Alporão, Torre das Cabaças, Igreja da Graça, Igreja de Santa Maria de Marvila e aos antigos Mosteiros de Santa Clara e de São Francisco.