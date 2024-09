Inestética inaugura exposição de arte no Sobralinho

A exposição imersiva e sensorial “Como os olhos da mosca reflectem os objectos”, promovida pela Companhia Inestética, é inaugurada a 27 de Setembro e ficará patente até dia 29 do mesmo mês no Palácio do Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira.

A exposição, que nasce a partir do poema “O navio de espelhos” de Mário Cesariny, é descrita como um exercício multidisciplinar entre arte contemporânea e literatura surrealista. A mostra contará com instalações inéditas de Alexandre Lyra Leite, Filipa Alfama e da dupla Rui Soares Costa e André Gonçalves. A exposição, refere a Inestética em comunicado, aborda as noções de multiplicidade, percepção e representação, propondo uma leitura crítica sobre a fragmentação do real. A exposição insere-se no debate contemporâneo sobre a relação entre a visualidade e a subjectividade, ampliando os horizontes interpretativos sobre o universo surrealista de Cesariny e as suas reverberações no campo das artes.