Torneio de Sueca de Azambuja com inscrições abertas

Está de regresso a Azambuja o Torneio Concelhio de Sueca, que se realiza na Sociedade de Recreio de Manique do Intendente, na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova S. Pedro e Maçussa, no próximo dia 5 de Outubro.

Este torneio tem como objectivo apurar três equipas que representem o concelho de Azambuja no Torneio Intermunicipal Mais Lezíria, que acontecerá em Benavente no dia 19 de Outubro, no âmbito do projecto Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A participação é gratuita, com a condição de que pelo menos um dos elementos da equipa seja recenseado no concelho de Azambuja e que todos os participantes tenham mais de 18 anos. Cada equipa deve ser composta por dois elementos, e as inscrições estão abertas até dia 1 de Outubro, limitadas a 32 equipas, por ordem de inscrição.

O evento terá início com a recepção dos participantes às 14h, seguido do sorteio pelas 14h30, com os jogos a começarem pelas 15h00.

Os interessados em participar devem inscrever-se nas juntas de freguesia ou enviar e-mail para desporto@cm-azambuja.pt com as seguintes informações: nome completo de cada elemento, datas de nascimento, números de contribuinte, contactos telefónicos e-mail.

O torneio conta com apoio das juntas de freguesia do concelho e a Câmara de Azambuja oferece jantar a todos os participantes.