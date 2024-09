Trail realizado pelo CRIO com muita partilha e superação

No decorrer da Semana Europeia do Desporto, o CRIO (Centro de Reabilitação e Integração de Ourém) organizou o II Trail e Mini Trail Adaptado CRIO - Rota Panorâmica. A iniciativa, que decorreu no dia 24 de Setembro, contou com cerca de uma centena de atletas e acompanhantes dos distritos de Santarém e Leiria.

A prova teve início na Associação Pias Longas Aeroclube (Sobral), percorrendo as estradas das eólicas, e terminou no Grupo Cultural Desportivo e Recreativo Bairrense. No final, a actividade contou com um almoço com todos os participantes e decorreu com muita alegria, entreajuda e companheirismo entre atletas de diferentes localidades.

O CRIO é uma instituição dedicada ao apoio, educação e reabilitação de crianças e adultos portadores de deficiência mental ou multideficiência.