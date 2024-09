Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar organiza 1ª Cãominhada

A 1ª Cãominhada do Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar vai decorrer no Jardim do Mouchão, juntamente com uma campanha de adopção, no dia 6 de Outubro. A iniciativa destina-se a promover a divulgação e adopção dos animais do canil-gatil assim como o convívio entre os participantes, num passeio ao ar livre.

Os anumais do canil vão estar disponíveis para participar na Cãominhada, para acompanharem os participantes que pretendam ajudar na divulgação e adopção destes animais. As inscrições estão abertas para quem queira participar, sendo que os inscritos podem participar com os seus próprios cães.