Primeiro Encontro Filarmónico Internacional foi um sucesso e encheu as ruas de Minde

O bom tempo ajudou à boa disposição e convívio que se viveu nas ruas de Minde durante o Primeiro Encontro Filarmónico Internacional realizado naquela vila do concelho de Alcanena. O evento foi promovido pela Sociedade Musical Mindense e juntou mais de um milhar de pessoas, com participações, além da banda anfitriã, da Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas, de Sevilha, Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba e Banda Recreativa Portomosense (Porto de Mós).

A iniciativa, que decorreu na tarde de sábado, 14 de Setembro, começou com um desfile das bandas desde a sede da associação até ao Largo do Coreto, onde cada grupo tocou o seu hino. Nos discursos de abertura da cerimónia, o presidente da Sociedade Musical Mindense, Emídio Fonseca agradeceu às bandas presentes, sem esquecer os apoios que diz terem sido fundamentais para a realização do evento. “É um evento muito dispendioso para ser realizado anualmente, mas ficam boas indicações para uma realização futura, daqui a uns anos. Espero que seja replicado a nível regional e nacional, como um agente de marca da cultura”, afirmou.

Em conversa com O MIRANTE, Emídio Fonseca fez um balanço muito positivo do evento, que considerou fundamental e de grande importância para a consolidação do bom momento que a banda tem atravessado. “Sinto-me de coração cheio e com um sentimento de gratidão a todos os que estiveram presentes e às bandas convidadas. A população demonstrou o seu agrado e estamos muito satisfeitos. Conseguimos o objectivo principal, que era promover momentos de convívio e intercâmbio musical entre músicos e maestros, abrindo caminhos de cooperação associativa”, declarou.

O presidente da associação salientou o contributo do evento para a economia local. “Tivemos muita gente, músicos e acompanhantes, a dormir no hotel. No restaurante em Mira de Aire metemos 210 pessoas a jantar”, revelou. Sobre a associação, Emídio Fonseca afirmou que a sociedade musical está a atravessar um momento muito positivo, em que o principal problema ainda é a inconsistência no número de músicos por ensaio, devido à vida estudantil dos jovens músicos, mas a nível de peças e músicos aumentou e melhorou significativamente.