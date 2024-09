Encontro de Bandas em Tomar para festejar aniversário da Nabantina

Encontro de bandas vai juntar as quatro bandas filarmónicas do concelho, na Praça da República.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina está a comemorar os 150 anos de existência e para assinalar o aniversário vai realizar um Encontro de Bandas no domingo, 29 de Setembro, na Praça da República, em Tomar. O início dos concertos está marcado para as 16h00. As bandas convidadas são: Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, Sociedade Filarmónica Payalvense “Manoel de Mattos” e Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.