As Jornadas da Saúde, do Social e da Educação em Salvaterra de Magos estão a caminho da sua oitava edição numa organização da câmara municipal. De 1 a 26 de Outubro vão decorrer seminários, palestras, workshops, apresentação de livros, MusicArt, acções de sensibilização, actividades desportivas, espectáculos, showcooking, entre outros.

De destacar a palestra “Educar para envelhecer” da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Salvaterra de Magos na manhã de quarta-feira, 2 de Outubro, no auditório da escola “O Século”, em Salvaterra de Magos; e a acção de sensibilização “Prevenir a violência contra idosos”, promovida no dia 3 pelo núcleo de Santarém da APAV, no mesmo auditório, depois de almoço.

Estão também previstos um workshop sobre “Autismo Descomplicado” com a psicomotrista Ana Batista, no Centro de Bem-estar Social de Marinhais, terça-feira, 15 de Outubro, e um showcooking “Lanches saudáveis” na Escola Profissional de Salvaterra, no Dia da Alimentação, na manhã de dia 16. O programa termina com o espectáculo inclusivo e promotor da igualdade “Cidade arco-íris”, no âmbito da Semana Municipal para a Igualdade, na tarde de sábado, 26 de Outubro.