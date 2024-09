Feira Medieval viajou no tempo na aldeia de Asseiceira

A aldeia de Asseiceira, no concelho de Tomar, recuou no tempo com o ‘Ceyceyra Medieval’, uma recriação histórica sobre o passado de Asseiceira, antiga sede de concelho, hoje sede de freguesia. A iniciativa realizou-se a 21 e 22 de Setembro. Em comunicado, a organização da ‘Ceyceyra Medieval’ afirmou que a oitava edição de uma viagem no tempo até à Idade Média assentou na reconstituição histórica de uma povoação que o rei D. Dinis mandou criar no século XIV, quando, em 1301, ordenou a criação de duas povoações, Ceyceyra e Atalaya (Atalaia), ambas envolvidas em querelas e situadas no território que é hoje o concelho de Tomar.

O tema deste ano, “mantendo o hábito de que cada edição venha na sequência cronológica da anterior”, foi a reconstituição dos tempos em que aquele “era ponto de passagem cobiçado pelos vizinhos”, com enfoque nos acontecimentos que, no início do século XIV, “contribuíram de forma decisiva” para transformar Ceyceyra “de pouco mais que local de passagem numa povoação em franco desenvolvimento”. Para isso, “o rei mandou sucessivamente criar essas duas póvoas no então caminho real para Tomar e, em seguida, emitiu carta de povoamento para ambas”, em dois episódios históricos que foram recriados no sábado e no domingo, num programa que apresentou “muitos e diversos momentos de animação”, indicou a organização, em nota informativa.

A recriação histórica, de entrada livre, permitiu aos visitantes encontrarem a “reconstituição de um burgo medieval, fervilhante de vida”, com um programa de animação que incluiu música, dança, arruadas, tabernas, tendas com mercadores, animação de rua e recriações de momentos históricos. A ‘Ceyceyra Medieval’ é uma organização da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Asseiceira, com o apoio da junta de freguesia local e do município de Tomar, e que se começou a realizar na sequência das celebrações dos 5.º e 7.º centenários dos forais régios concedidos ao antigo concelho rural.