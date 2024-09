O acordeão está de volta ao Cartaxo com artistas nacionais e estrangeiros

Vai realizar-se no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, dia 5 de Outubro, a partir das 21 horas, o XIII Festival de acordeão, VII Internacional. Participam prestigiados instrumentistas, como o campeão nacional de acordeão e o campeão ibérico, orquestras de acordeão e acordeonistas a solo.

Haverá também acordeão com fado humorístico, acordeão com cante alentejano, um duo de acordeão e violino, bem como a actuação dos alunos de acordeão da professora Andreia Sofia.

Será uma edição duplamente internacional com a presença do acordeonista brasileiro Fernando Demétrio e de uma orquestra de acordeões espanhola “Os Lòstregos” com 39 acordeonistas a tocar em simultâneo.

O cabeça-de-cartaz dos 12 acordeonistas é o algarvio Tino Costa e do Algarve vem também o acordeonista Jorge Alves. Tiago Pirralho, de Coruche, Vítor Pastor, do Montijo, Adriano da Lapa a acompanhar o Baixinho do Fado, Rui Matos com Somos do Alentejo e Andreia Sofia apresentando-se com a sua Escola de Acordeão, são outros participantes.