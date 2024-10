Ópera ‘Dom Garcia’ para ver e ouvir em Santarém

O auditório do CNEMA, em Santarém, recebe no sábado, 5 de Outubro, a partir das 18h00, a apresentação da Cantata Cénica ‘Dom Garcia’,

O auditório do CNEMA, em Santarém, recebe no sábado, 5 de Outubro, a partir das 18h00, a apresentação da Cantata Cénica ‘Dom Garcia’, com música de Joly Braga Santos, sob a direcção de António Costa, que vai dirigir a Banda Sinfónica da PSP e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, acompanhados pelos bailarinos da Escola de Dança do Conservatório Nacional .

Os bilhetes para assistir ao espetáculo custam 5€ e encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira, no centro histórico de Santarém, de terça a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 16h00, bem como na plataforma online BOL, ou nas lojas Worten, CTT e FNAC.

Em palco, ‘Dom Garcia’ reúne 160 figuras, entre músicos integrantes da orquestra e coro sinfónico, actores, cantores e bailarinos. O libreto-poema da obra aborda o período da história antes da fundação de Portugal, na altura dos reinos de Leão, Castela e Galiza. O espetáculo é inspirado num poema de Natália Correia e David Mourão-Ferreira e foi apresentado pela primeira vez em público em 1971, durante o Festival de Vilar de Mouros, hoje unanimemente apontado como o primeiro grande festival de música realizado em Portugal, concebido e dirigido pelo médico já falecido, António Barge. Nesse ano de estreia, Vilar de Mouros contou com atuações de Elton John, Manfred Man, Amália Rodrigues, José Cid e o Quarteto 1111, Jorge Palma, Paulo de Carvalho, António Vitorino de Almeida ou Olga Pratz, entre muitos outros.

Esta nova reposição da obra Cantata Cénica ‘Dom Garcia’, que será apresentada na sua versão cénica integral, composta por Joly Braga Santos (1924-1988), com libreto de Natália Correia (1923-1993) e David Mourão-Ferreira (1927-1996), acontece precisamente durante o ano em que se celebra o centenário do nascimento do compositor Joly Braga Santos, em 2024.

A estreia desta nova versão de ‘Dom Garcia’ aconteceu no dia 30 de Junho de 2024, no CCB-Centro Cultural de Belém, em Lisboa, tendo sido igualmente apresentado em Alcobaça, no âmbito do CISTERMÚSICA Festival, realizado em julho último, sempre com apoio de uma Comissão de Honra presidida pelo Presidente da República. Dado que têm sido efectuadas gravações áudio durante as apresentações da Cantata Cénica, esta poderá vir a ser, posteriormente, editada em disco numa etiqueta internacional.

A obra tem como solistas Marco Alves dos Santos, Bárbara Barradas, Filipa Passos, Sara Afonso e Estrela Martinho. Ainda em palco, mas como atores, apresentam-se José Raposo, Mário Redondo, Ricardo Raposo, Leonor Seixas, Sara Belo, Pedro Saavedra e Mariana Pereira