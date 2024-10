Fátima acolhe exposição para dar a conhecer o Caminho de Santiago

A Associação Espaço Jacobeus (AEJ) está a organizar, no Posto de Turismo de Fátima, a exposição “Não passes pelo Caminho... Deixa antes que o Caminho passe por ti”. A exibição dá a conhecer aos visitantes a cultura e a história em torno do Caminho de Santiago, e mostra a rota de peregrinação, mediante objectos, fotografias e histórias de peregrinos.

Segundo a delegada da AEJ, Carina Frazão, a ideia é que os visitantes sigam “as famosas setas amarelas, como se fossem peregrinos, conhecendo um percurso que nunca termina”. Entre os objectos expostos, destacam-se elementos que integram o espólio da AEJ ou que foram concedidos por peregrinos, como o cajado, a cabaça, a mochila e a credencial. Além disso, os visitantes podem observar fotografias dos vários caminhos de Santiago, imagens do património e símbolos associados à peregrinação jacobeia. O director do Núcleo de Informação Turística do Turismo Centro de Portugal, Carlos Figueiredo, descreveu a exposição como “uma mostra que precisa de ser divulgada, não só pela qualidade, mas também pelo potencial de aproximar pessoas e partilhar conhecimento”.

A exposição conta com o apoio do município de Ourém e do Turismo Centro de Portugal. Pode ser visitada até dia 3 de Novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.