Rancho “Os Camponeses” são o grupo mais dinâmico em Santa Eulália

O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Santa Eulália tem 45 elementos mas é difícil manter os jovens no grupo. Namoros, saídas com amigos e redes sociais contrastam com o tempo e compromisso que é preciso para manter viva a tradição. O grupo conta com um ensaiador experiente e formado em etnografia mas é difícil arranjar costureiras que façam os trajes de trabalho. Apesar dos desafios o grupo mostrou vitalidade no seu festival anual de folclore.

O Rancho Folclórico “Os Camponeses”, do Grupo Desportivo de Santa Eulália, Vialonga, tem 45 elementos mas cada vez é mais difícil manter os jovens no grupo. Assim que têm carta de condução ou começam a namorar desinteressam-se pelo rancho porque lhes exige tempo e muitos fins-de-semana.

O rancho é composto por 12 homens e 24 raparigas, fora a tocata e os acordeonistas, que são pagos. Os ensaios realizam-se pelo menos de 15 em 15 dias mas o ideal era que acontecessem todas as semanas. “Estamos numa zona urbana e para manter os mais novos aqui é difícil. O meu filho tem 16 anos mas só começou agora e possivelmente quando arranjar namorada deixa isto. Mas tenho cá uma neta e tenho conseguido trazer malta mais nova. Mas entram e saem muitos”, conta a O MIRANTE o ensaiador António Mateus, há 21 anos no rancho.

“Os Camponeses” dançam as modas da lezíria ribatejana e têm a representação de um campino de gala, um campino de trabalho e camponeses. António Mateus representa no rancho a figura do lavrador porque Vialonga era uma terra de muitas quintas. O ensaiador passou por outros ranchos da região e é um dos poucos formados em etnografia e folclore do concelho de Vila Franca de Xira. No rancho de Santa Eulália procura manter o que já estava feito e não “inventar” até porque actualmente a recolha etnográfica é muito complicada.

Trajes são dispendiosos e cada vez há menos costureiras

Marlene Soares, 37 anos, entrou aos 19 anos no rancho mas já fazia parte da comissão de festas do GDSU. O pai não a deixou ingressar antes no rancho porque não queria que estivesse ocupada aos fins-de-semana. Quando tirou a carta de condução começou a ir aos ensaios e depressa aprendeu a dançar. Hoje é uma das representantes dos camponeses e trata das burocracias, das marcações de agenda, da roupa e do transporte.

Cada pessoa é responsável por lavar e tratar do seu traje e dos sapatos. Um traje para uma actuação do rancho é dispendioso e pode chegar aos 400 euros. Os trajes femininos têm meias, culote, saiote, saia e avental e cada vez é mais difícil encontrar costureiras para fazer a roupa.

Cláudio Ferreira, 45 anos, é o elemento mais antigo. Entrou com 16 anos. Levou a esposa e os filhos e considera que hoje as pessoas dão mais valor à tradição e etnografia e ser do rancho já não é alvo de chacota. E como nunca é tarde para aprender Jacinto Gomes Soares, 82 anos, toca reco-reco há uma década. Com a mesma idade António Augusto Coelho toca cana e vai a todo o lado com o grupo desde que a saúde permita.

Festival com casa cheia

O GDSU realizou no dia 14 de Setembro o seu 24º Festival de Folclore com casa cheia e “Os Camponeses” foram os anfitriões. O rancho da colectividade foi o primeiro a actuar, seguido dos ranchos convidados “Os Mensageiros da Alegria” de Vila Nova de Ceira, Góis e o Grupo tradicional “Os Casaleiros Casais dos Britos”, Azambuja. O festival de folclore é um dos momentos anuais mais importantes do grupo desportivo e conta com o apoio da população e do comércio local.