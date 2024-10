Filarmónica União Sardoalense promove caminhada turística e cultural

A Filarmónica União Sardoalense promove, no dia 12 de Outubro, a caminhada “Pelos Caminhos da Música”. A iniciativa pretende ser uma caminhada turística, com momentos culturais e musicais pelos vários pontos do concelho. O ponto de encontro é às 15h00 no Largo do Convento. A caminhada terá dois quilómetros e é de baixa dificuldade.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias, até dia 11 de Outubro, pelas redes sociais da Filarmónica, no posto de turismo ou na florista “Detrás da Fonte”.