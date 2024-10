Município reconheceu publicamente trabalho da filarmónica de Salvaterra

Banda Filarmónica de Salvaterra de Magos completou 144 anos com um concerto renovado no Celeiro da Vala.

A banda filarmónica de Salvaterra de Magos comemorou 144 anos no domingo, 6 de Outubro, e foi reconhecida publicamente pelo município pela sua vitalidade e qualidade na formação. As comemorações culminaram com um concerto no Celeiro da Vala que teve como convidada a filarmónica Maçaense, de Mação. A filarmónica de Salvaterra é dirigida pelo maestro Daniel Manuel.