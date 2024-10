"Todos com o Feijão... o Feijão com todos" em Tomar

A mostra gastronómica “Todos com Feijão, o Feijão com Todos...” está de volta a Tomar para a sua 23ª edição. A iniciativa prolonga-se até dia 27 de Outubro. Ao todo são 17 os restaurantes aderentes que, aos sábados e domingos, vão incluir nas suas ementas pratos que têm como ingrediente base o feijão.

A oferta gastronómica é diversa, integrando entradas, sopas, prato principal e sobremesa. Alguns exemplos desses pratos são patê de feijão, sopa de feijão com castanhas, feijoada de chocos, arroz de feijão com peixe frito ou tarte de feijão, entre muitas outras opções.