Bienal de Coruche promove diálogo através de obras inspiradas na identidade local

A Câmara Municipal de Coruche vai organizar a 11º edição da Bienal de Coruche, de 19 de Outubro a 3 de Novembro, onde uma dezena de artistas vão criar obras inspiradas na identidade local e na cultura do município. Numa nota de imprensa, a autarquia explica que, num universo de 40 candidaturas, foram seleccionados 10 artistas que vão desenvolver uma série de projectos abrangendo diversas áreas artísticas como instalação, desenho, pintura, vídeo, fotografia, audiovisual, música e tapeçaria.

A preparação da Bienal iniciou-se a partir de 30 de Setembro, quando os artistas seleccionados integraram residências descentralizadas por todas as freguesias do território: União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, Biscainho, Branca, Couço, Santana do Mato e São José da Lamarosa. Aí vão criar obras inspiradas no “Território”, tema central da Bienal.

De acordo com a autarquia, o público poderá acompanhar os processos criativos ao vivo e em tempo real, explorando as intervenções artísticas em espaços tão diversos como as florestas, a lezíria, o rio e as paisagens rurais e urbanas de Coruche, lê-se no comunicado. Com o apoio das comunidades locais, esta iniciativa tem como objectivo promover um “diálogo entre a arte e espaço público”, contribuindo “para o desenvolvimento de novas linguagens visuais, plásticas e poéticas”.

A organização, a cargo da Câmara Municipal e do Museu Municipal de Coruche, vai apoiar financeiramente os artistas através da atribuição de um “subsídio de produção”, no valor de mil euros para cada artista. O subsídio destina-se a cobrir despesas de deslocação, alimentação, aquisição de materiais, montagem e desmontagem de obras. Além do apoio financeiro, a organização vai fornecer alojamento e espaços de trabalho “em ambientes propícios à expressão artística”.

A Bienal, além das residências, vai oferecer um programa cultural composto por fotografia, cinema, arte urbana, workshops, debates e espectáculos. Realizada desde 2003, a Bienal de Coruche – Percursos com Arte define-se como um “espaço privilegiado de afirmação de novos talentos e de estímulo à apreciação estética”, e tem como compromisso reflectir a “riqueza humana, cultural e paisagística de Coruche”.