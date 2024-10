Câmara de Almeirim quer levar eventos culturais a novo espaço multiusos em 2025

A Câmara de Almeirim quer promover, a partir do próximo ano, vários eventos culturais num novo equipamento multiúsos que vai permitir a realização de iniciativas como conferências, feiras e espectáculos. “A partir de Janeiro queremos desenvolver um conjunto de eventos e já tivemos contacto com algumas entidades. O grande objetivo é ter metade dos fins de semanas do ano ocupados”, disse Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim.

O novo equipamento resultou de um projecto de reconversão do antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho para um pavilhão multiusos destinado à produção de produtos e eventos regionais. Segundo o autarca, este projecto foi concretizado após dez anos de muito trabalho, pensamento e concretização. “Temos que recuar 10 anos. Nós tínhamos dois edifícios que sempre tiveram ligado à vinha e ao vinho e que fazem parte da nossa memória colectiva (…) o espaço deixou de funcionar e foi-se degradando e era nosso objectivo adquiri-lo, mas precisávamos de ter um projecto e precisávamos também dos fundos comunitários”, explicou Pedro Ribeiro. A câmara, com este equipamento, quer criar um “espaço funcional” com uma sala intermédia para a realização de diversas iniciativas culturais, colmatando, dessa forma, uma necessidade da região.

“Queríamos colmatar uma necessidade da região. Na prática temos espaços até 300 lugares, depois temos o CNEMA (Centro Nacional de Exposições), mas não temos nada intermédio (…)” referiu. Além dessa sala intermédia com 800 metros quadrados, este equipamento é também constituído por uma sala com 1.400 metros quadrados destinada à realização de feiras e outros tipos de eventos e ainda um auditório, com 530 lugares, para a realização de palestras e conferências. Este equipamento, na opinião do autarca, vai permitir captar “para Almeirim um conjunto de eventos que até agora não era possível porque não havia este espaço”. O autarca espera ainda este que aquele espaço possa beneficiar a restauração da região. "Queremos que as pessoas visitem eventos e depois visitem também a nossa restauração”, concluiu.

A infraestrutura custou cinco milhões de euros e foi financiada por fundos comunitários ao abrigo do Portugal2020. Ainda não há data prevista para a inauguração e, no que diz respeito às obras, faltam os arranjos exteriores e alguns pormenores dentro do edifício, além dos licenciamentos.