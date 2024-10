Dançarém convida a população para dançar em Santarém

A Associação Dançarém realiza no dia 12 de Outubro o seu evento mensal, que tem lugar no Convento de São Francisco em Santarém. A iniciativa é inteiramente dedicada às danças tradicionais do mundo, contando com o apoio da Câmara de Santarém e da SRO - Sociedade Recreativa Operária de Santarém.



O Dançarém de Outubro começa pelas 17h00 com a oficina de danças tradicionais a cargo da professora Patrícia Vieira, que partilhará com o público aquelas danças que mais ninguém sabe dançar, preparando os participantes para o baile da noite. Pelas 22h00, começa o baile com música ao vivo da banda Laefty Lo, composta por Ana Domingas no violoncelo, André Correia nas percussões, Jorge Anacleto na guitarra folk e Vítor Cordeiro nas flautas de bísel, gaitas de fole e concertina.



O Dançarém é uma associação cultural com origem em Santarém, que tem por objectivo promover as tradições do Ribatejo, Portugal e do Mundo através da dança. Organiza eventos mensais no distrito de Santarém com oficinas de dança e bailes, aulas regulares na cidade de Santarém e um festival de Verão na Ortiga, Mação. Colabora também com outras entidades, como câmaras municipais e escolas, em eventos pontuais.