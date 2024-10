Fazer pão à moda antiga no forno de São Caetano na Golegã

O município da Golegã continua a dinamizar actividades aos sábados para as famílias. O Sábado Canguru de 19 de Outubro convida as famílias a aprenderem a fazer pão à moda antiga no recém-recuperado forno comunitário de São Caetano, na Golegã. A actividade começa às 09h30 e podem inscrever-se as famílias do concelho com crianças a partir dos três anos. No final da actividade, os participantes serão convidados a provar o pão, acompanhado de uma sopa de caldo verde, cortesia da Junta de Freguesia da Golegã.