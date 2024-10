Festa das Vindimas em Vila Chã de Ourique

O fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, é reservado à Festa das Vindimas que acontece todos os anos após a campanha vitivinícola. O evento realiza-se há décadas e é uma homenagem às tradições rurais, em especial à cultura da vinha e à produção de vinho. Um dos pontos altos é o Cortejo das Vindimas, no domingo, que sai à rua mostrando as principais tarefas rurais, através de carros alegóricos devidamente ornamentados.

Das cepas carregadas de uvas às pipas cheias de vinho, o desfile apresenta os trabalhos desenvolvidos entre a vinha e a adega – poda, enxertia, cava, cura, vindima, adiafa, pisa das uvas, entre outros. As actividades domésticas e outros ofícios tradicionais, como o latoeiro ou o tanoeiro, também são evocados no desfile. A festa dá também a provar o vinho dos produtores locais, não faltando a música e o folclore. No sábado realiza-se um mercado à moda antiga e algumas surpresas no pavilhão e largo da festa.