Arruda dos Vinhos lança “ArrudaTeca” para preservar a história e memória local

Presidente do município, Carlos Alves, destaca importância de um projecto que pretende crescer com a colaboração da comunidade e ser o principal centro de informações culturais e históricas do concelho.

Arrancou no início de Outubro a nova plataforma digital promovida pelo município de Arruda dos Vinhos dedicada a preservar e divulgar a memória colectiva local, chamada “ArrudaTeca”.

A ferramenta digital é um arquivo online que visa reunir informações históricas, imagens de património cultural e elementos imateriais importantes para a comunidade, acessíveis de qualquer lugar do mundo. Uma forma também de permitir a investigadores ou historiadores uma fonte mais completa de informação sobre o passado e presente de Arruda dos Vinhos e das suas gentes. Para o presidente do município, Carlos Alves, a ferramenta digital “tem enorme potencial” e reveste-se de grande importância para a memória colectiva da vila e do concelho.

A iniciativa surge como continuação de um projecto anterior da autarquia, que permitia visitas virtuais a patrimónios edificados e achados arqueológicos do concelho. A nova “ArrudaTeca” expande este conceito, oferecendo um espaço em constante evolução, onde os arrudenses podem contribuir com fotografias, documentos e outros materiais que retratem a história e identidade do município que tenham em sua posse e queiram doar à comunidade.

Entre os conteúdos já disponíveis na plataforma, revela o município, destaca-se o repositório “Arranhó, Memória e Gratidão”, uma colecção de postais antigos de Arranhó, compilada por José Ferreira Luiz. Esta secção, tal como outras no portal, reflecte o compromisso da autarquia em preservar a memória dos habitantes e das tradições que moldaram Arruda dos Vinhos ao longo dos tempos. A “ArrudaTeca” visa ser um espaço de partilha e preservação, incentivando a participação de todos os cidadãos na construção de uma memória colectiva que honre o passado e inspire o futuro. O arquivo digital pode ser consultado em arrudateca.pt e para mais informações, os interessados podem contactar a autarquia através do e-mail cultura@cm-arruda.pt.