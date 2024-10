Arte e solidariedade marcaram tarde de gala em Ourém

O Teatro Municipal de Ourém foi palco, na tarde de 29 de Setembro, da 4.ª Gala Solidária da Associação Abraçar São Tomé e Príncipe. A gala, destinada a angariar fundos para o Projecto de Desenvolvimento Integrado de Lembá (PDIL), lotou a sala, num gesto de forte apoio à causa. Os fundos angariados vão reverter para a construção de um aviário com galinhas poedeiras, um projecto essencial para garantir a melhoria das refeições diárias de mais de 2.500 crianças e 800 idosos nas ilhas de São Tomé e Príncipe. O investimento estimado é de 160 mil euros.

A tarde foi marcada por diversos momentos de dança e música, protagonizados pela artista São-Tomense Anastácia Carvalho, pela alegria contagiante de Filipe Chiolo, além das actuações de talentos concelhios com a prestação da Academia de Dança Arabesque, da artista fatimense Kate e também do Coral Infantil e Juvenil da AMBO, que encantaram o público, proporcionando um espectáculo de grande qualidade e uma forte união em torno da causa solidária.

Ao longo da gala, a Associação Abraçar São Tomé e Príncipe homenageou as várias entidades privadas e empresas que se associaram à causa, assim como a própria autarquia de Ourém, patrocinador institucional da acção. Na sua intervenção, Luís Miguel Albuquerque, presidente do município, destacou o trabalho da Associação Abraçar São Tomé e Príncipe, afirmando que “Ourém mostrou, mais uma vez, ser um concelho solidário, não só pelas várias empresas que se uniram a esta causa, mas também por estarmos aqui hoje, com uma casa cheia, a apoiar um projecto tão relevante para as crianças e idosos de São Tomé e Príncipe.”