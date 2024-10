Bilhetes para o Festival de Gastronomia de Santarém a partir de segunda-feira

Os bilhetes online para a 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, vão estar estar disponíveis a partir de segunda-feira, 14 de Outubro, às 14h00, informou a Câmara de Santarém.

Os bilhetes online para a 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, vão estar estar disponíveis a partir de segunda-feira, 14 de Outubro, às 14h00, informou a Câmara de Santarém. O evento decorre de 17 a 27 de Outubro, na Casa do Campino. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma online – BOL: https://cmsantarem.bol.pt/, no Teatro Sá da Bandeira (de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, e nas lojas CTT, na Worten e na Fnac. O preço da entrada é de 2,50€, sendo o acesso gratuito durante os dias de semana, até às 18h00.