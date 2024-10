Evento solidário com Marta Leal este sábado em Marinhais

O Mercado de Cultura de Marinhais vai receber um evento solidário para com Marta Leal no sábado, 12 de Outubro, às 21h00, no âmbito das Jornadas da saúde, do social e da educação. O espectáculo de música e teatro sobre a rádio – “Os dias da rádio” – é da Companhia Performances Rituais Dell Arte e terá em palco uma recriação de um estúdio da Emissora Nacional e a emissão de um programa de rádio.

Marta Leal é uma adolescente de Marinhais que luta contra o cancro há quase uma década. Em Junho foi operada em Madrid e os médicos recuaram na operação para não pôr a sua vida em risco, passando a alternativa a ser a radioterapia e a quimioterapia. Marta Leal é acompanhada numa clínica espanhola desde 2016 quando foi diagnosticada com um osteossarcoma no fémur. A solução em Portugal era amputar a perna e com os tratamentos em Espanha esteve cinco anos livre da doença. Em 2022 teve uma recaída, um osteossarcoma no braço, e no ano passado, em Setembro, num pulmão.“Já perdemos o nosso filho Tomás para esta doença e não queremos e não podemos passar pela mesma situação com a Marta”, dizia o pai antes da cirurgia, num comunicado em que pedia ajuda com as despesas para permanência da família em Espanha, cirurgia e tratamentos.