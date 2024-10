Livro sobre Escola Jácome Ratton lançado em Tomar

O livro “Jácome Ratton – 140 anos de vivências da Escola e da Cidade”, de Leonel Vicente, com prefácio de Guilherme d’Oliveira Martins, foi lançado na tarde de sábado, 5 de Outubro, na Biblioteca Municipal de Tomar, numa edição do município de Tomar em parceria com o Agrupamento de Escolas Templários. A sessão contou com a presença do director do agrupamento de escolas, Paulo Macedo, do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e do autor do livro, Leonel Vicente, entre outras personalidades.

A publicação chegou a estar prevista para o final do ano lectivo passado, mas, por questões de produção, uma vez que é bastante volumosa, e de forma a garantir a sua qualidade, acabou por ser adiada para esta data, que tem o valor simbólico de ser o Dia Mundial do Professor. Mais do que uma obra sobre a história daquela que tem hoje o nome de Escola Secundária Jácome Ratton, o livro faz uma abordagem sobre quase século e meio de ensino em Tomar, com alusões constantes à conjuntura social e política, não só no concelho, mas em todo o país, apresentando-se como um livro de referência.

Para Paulo Macedo, a obra apresentada é mais do que um livro. “Ela é uma homenagem viva ao passado e à memória de uma instituição que mudou a história de Tomar, da região e do país”, referiu. O director do Agrupamento de Escolas Templários sublinhou que o livro celebra gerações de professores, alunos e funcionários que fizeram e continuam a fazer parte da escola.

