Mais de 150 pessoas aderem à universidade sénior de Salvaterra de Magos

A universidade sénior do concelho de Salvaterra de Magos abriu portas a mais de centena e meia de alunos e três dezenas de formadores na quinta-feira, 10 de Outubro. Conforme O MIRANTE noticiou, há seis novas disciplinas: Artes Decorativas, Educação Emocional, Emoções p’la Arte, Espanhol, Francês e Mãos Criativas. Ao longo do ano lectivo serão também dinamizados workshops, oficinas, passeios, visitas de estudo e outras actividades escolhidas em conjunto com a comissão de representantes dos alunos.

A sessão de abertura do novo ano lectivo decorreu terça-feira, 8 de Outubro, no Celeiro da Vala Real, em Salvaterra de Magos, e contou com a actuação do cantor do concelho, Ricardo Neiva, inserida na oitava edição das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação. A universidade pretende contribuir para a actualização do conhecimentos e novas aprendizagens, criação de relações interpessoais e sociais e manutenção de uma vida activa e saudável entre a população sénior do concelho.