Nova zona da Feira Nacional do Cavalo recebe a feira franca

A Feira Franca da Golegã, de 16 a 24 de Novembro, contará com divertimentos diversos, carrosséis, carrinhos de choque e venda de produtos tradicionais na nova zona da Feira Nacional do Cavalo, na Rua Infante D. Henrique. O objectivo é reavivar as vivências da antiga Feira de São Martinho, ponto de encontro da população para diversões e comércio, numa organização da câmara municipal e da junta de freguesia com a colaboração da Feira Nacional do Cavalo.