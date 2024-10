Caminho dos Candeeiros vai até Fátima por caminhos rurais

Foi lançado no site dos Caminhos de Fátima o novo “Caminho dos Candeeiros”, resultado de uma parceria entre os municípios de Rio Maior e Porto de Mós. Trata-se de mais um itinerário certificado pelo Centro Nacional de Cultura – entidade titular dos Caminhos de Fátima e proprietária da respectiva marca. O novo caminho religioso e cultural tem cerca de 63 quilómetros e inscreve-se numa região que integra o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Começa no município de Rio Maior e continua até ao Santuário de Fátima, por território dos municípios de Porto de Mós, Batalha e Ourém. O percurso coincide com antigos caminhos rurais que ligam povoados ancestrais, implantados nas encostas, planaltos e vales deste espaço geocultural do Maciço Calcário Estremenho.

“Com condições seguras e aprazíveis para peregrinos e viajantes que desejem dirigir-se ao Santuário de Fátima, o Caminho dos Candeeiros oferece uma experiência onde não faltam locais de grande interesse cultural e paisagístico, tais como as Marinhas do Sal, o Olho de Água de Alcobertas, os muros de pedra seca, assim como as lagoas do Arrimal, a costa de Alvados e a aldeia da Pia do Urso”, lê-se no site.