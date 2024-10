Ferreira do Zêzere acolhe festival internacional de Cinedança

A vila de Ferreira do Zêzere vai receber de 23 a 26 de Outubro a segunda edição do Festival Internacional de Cinedança, num programa que integra 'workshops', sessões escolares, exposições e concursos de filmes em torno da dança. Organizado pela Madrasta Dance, associação cultural que desenvolve projectos na área da “dança contemporânea e cruzamento disciplinar, com foco na música experimental e no vídeo”, o evento vai contar ao longo dos quatro dias com a exibição de filmes em torno da dança e uma forte componente na formação de públicos, num festival que é dedicado ao “diálogo entre a imagem em movimento e o corpo que dança”.

Em declarações à Lusa, Clara Marchana, da organização, destacou actividades como o Cinedança Escolas, com sessões de filmes de dança para as Escolas de Ferreira do Zêzere e Tomar, um 'workshop' de videodança para profissionais e público em geral, e sessões de competição no Cineteatro Ivone Silva, em Ferreira do Zêzere. O objectivo, frisou, é o de “desenvolvimento de públicos para descobrirem também o que é o videodança, a história, e falarmos sobre cada filme que eles vão ver, podemos abrir conversa e ouvir o que é que eles sentiram, o que perceberam destes filmes, e desconstruir um bocadinho o procedimento e a criação destes”, declarou Marchana. Luís Fernandes, da direcção artística e técnica da Madrasta, destacou a vertente do “trabalho de desenvolvimento e formação de novos públicos, com a intervenção das escolas em relação aos filmes” em exibição, à sua produção e à forma de dialogar e ocupar o espaço performativo na tela.

O programa do festival, que representa um investimento na ordem dos 8 a 10 mil euros, integra ainda uma exposição de vídeos arquivo da edição anterior e uma instalação de videodança da Companhia Madrasta Dance no espaço de exposições do cineteatro.Fundada em 2018, em Sintra, a Madrasta Dance é uma companhia de dança contemporânea e cruzamento disciplinar, com foco na música experimental e vídeo, tendo-se mudado em 2022 para Ferreira do Zêzere. “A mudança de território puxou-nos para outras direcções, novos estímulos, e desse lugar nasceu a necessidade de criar este festival com o intuito de trazer o mundo do cinedança até nós”, disse Clara Marchana, tendo indicado o objectivo do evento incluir residências artísticas em edições futuras.