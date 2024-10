Festival de Gastronomia de Santarém é tradição e inovação no mesmo prato

A 43.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém decorre entre 17 e 27 de Outubro e vai contar com iniciativas como um concurso de cozinha e a habitual presença de restaurantes de todo o país, procurando conjugar “modernidade com tradição”. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, sublinhou, após a apresentação do evento em Lisboa, que, embora este seja o festival gastronómico mais antigo do país, é importante reinventá-lo, através da introdução de novas dinâmicas e novos protagonistas.

“Queremos trazer modernidade e a modernidade está aliada à tradição. O facto de sermos o festival mais antigo é um marco importante, mas é necessário reinventarmos e termos novos cozinheiros e chefs”, disse o autarca à agência Lusa. Um dos destaques do evento, que se realiza na Casa do Campino, é o “Trófeu Portugal 2024”, um concurso de cozinha em que dezenas de cozinheiros de várias regiões do país vão marcar presença, “numa competição saudável, por etapas”. A iniciativa tem como objectivo promover a culinária e os produtos regionais. Outra novidade refere-se ao programa de televisão “Master Chef”, cujas gravações vão acontecer nas instalações da Casa do Campino.

Estas iniciativas, segundo o autarca, vão trazer “notoriedade ao festival” e afirmar “Santarém como o palco nacional da gastronomia”. João Leite destacou ainda a participação de 12 restaurantes de diversas regiões do país, bem como a participação de mais de 50 municípios no festival, assegurando “a representação de todas as regiões gastronómicas” portuguesas.

O programa conta também com o Prémio Nacional da Gastronomia, que vai ser entregue todos os anos a partir desta edição, em homenagem a Armando Fernandes, investigador na área da História da Alimentação e antigo consultor cultural do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, já falecido. Outra das novidades do cartaz diz respeito ao Espaço Makro, onde o chef e embaixador do festival Rodrigo Castelo vai convidar vários cozinheiros para criar sobremesas.

Está também previsto o Festival Enogastronómico, um espaço de promoção de vinhos, no salão nobre da Casa do Campino, numa iniciativa que tem como objectivo “conjugar os vinhos com a gastronomia”. À semelhança das edições anteriores, vai haver um espaço de convívio e degustação, bem como diversos momentos de música e animação.

João Leite disse ainda que a iniciativa vai ao encontro do pilar estratégico definido pela Câmara de Santarém de posicionar o concelho como um dos principais destinos gastronómicos do país, referindo que a aposta está a ter resultados no turismo e no investimento privado no município. “Nós definimos como estratégia a gastronomia para a valorização do nosso território como um todo. Esse trabalho faz com que os restaurantes ao longo do ano coloquem em cima da mesa bons pratos e faz com que Santarém seja procurada como um destino gastronómico de excelência. […] Santarém está no meio dos melhores”, defendeu o autarca.