Samora Correia presta tributo aos bombeiros com caminhada

Uma caminhada solidária com o propósito de angariar verbas para o restauro da primeira ambulância adquirida na localidade há 50 anos, através de subscrição pública, foi o objectivo da Associação Social Amigos de Samora Correia. Participaram mais de 140 participantes.

A caminhada, que se realizou na manhã de 6 de Outubro, foi percorrida na charneca da Companhia das Lezírias, depois da concentração dos inscritos ter ocorrido no Centro Cultural de Samora Correia. Sem qualquer apoio do Estado, seis sócios fundadores da corporação conseguiram, em 1975, comprar uma Peugeot 504, que viria a ser útil no socorro da população, a qual através do comércio local e de empresas esteve envolvida nesta aquisição.

Belarmino Carvalho, do Porto Alto, mostrou-se solidário com a causa e não teve dúvidas em participar na caminhada. “Vim para ajudar os bombeiros, foi uma boa causa e, se todos o fizermos, mais rapidamente se atingem os objectivos propostos. A caminhada em si é algo que gosto muito de fazer, portanto, juntou-se o útil ao agradável”, disse.

Lourenço da Silva, de Lisboa, deslocou-se até ao Ribatejo ao encontro da natureza e de um momento de lazer. “Esta caminhada também foi uma descoberta, uma novidade, porque se percorreu na Companhia das Lezírias, o que constituiu uma oportunidade de conhecer uma zona onde ainda não tinha ido. A componente social também foi importante. Os bombeiros merecem o nosso apoio, têm uma função primordial. Eles arriscam muito para nos defender e precisam de ser acarinhados”, vinca.

Estrela Reis, de Samora Correia, é adepta de caminhadas, mas também sublinhou o cariz diferenciador do percurso. “Deu para conhecer outros sítios de Samora Correia a que não temos acesso. A iniciativa de reconstruir a ambulância dos bombeiros acho que foi uma boa iniciativa, diferente até”, concluiu.

Peugeot 504 ajudou a salvar vidas

João Rocha e António Rosa Teixeira são os únicos fundadores vivos e acolheram com satisfação a ideia de recuperar a Peugeot 504 branca que fez centenas de milhares de quilómetros e ajudou a salvar vidas. O veículo foi adquirido há 50 anos por subscrição pública, sem qualquer apoio do Estado e com dinheiro dos populares, comércio e empresas. “Não havia ambulância e quando havia algum acidente ou pessoas doentes tínhamos de chamar os Bombeiros de Benavente ou ir de táxi”, recorda João Rocha, empresário e antigo farmacêutico, estimado na terra onde nasceu há oito décadas.

O ano de 2025 será um ano de ouro para os Bombeiros de Samora Correia com vários eventos programados. Destaque para a inauguração de um monumento ao bombeiro a erigir também com verbas angariadas na comunidade por uma comissão de associados e antigos dirigentes da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia. A comissão tem promovido eventos e acções e já garantiu dois terços do orçamento.